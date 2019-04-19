Спарринг-партнер Уайлдера хочет заменить Миллера в бою с Джошуа

Новости спорта: Джуниор Фа (17-0, 10 КО) хочет заменить

18 апреля стало известно, что американский супертяжеловес Джаррелл Миллер провалил допинг-тест, в результате чего его поединок с чемпионом мира Энтони Джошуа, проведение которого запланировано на 1 июня, был отменён. В команде Джошуа в срочном порядке ищут замену Миллеру.

О желании встретиться с небитым британцем заявил новозеландский проспект Джуниор Фа (17-0, 10 КО).

«Не могу поверить, что Миллер упустил такой огромный шанс. Я в форме и готов к встрече с Джошуа. Сейчас нахожусь в США и провожу спарринг-сессии с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Мне не потребуется три месяца на подготовку, я готов уже сейчас. Я дрался в США три раза, у меня нет ни одного поражения, а в любителях я дважды побеждал Джозефа Паркера. Мистер Хирн, позвоните мне», — приводит слова Фа BoxingScene.

Джуниор Фа занимает восьмое место в рейтинге по версии WBO.