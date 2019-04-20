Экс-соперник Ломаченко проведет бой в андеркарте поединка Уайлдер - Бризил

Новости спорта: Чемпион мира по версии WBC в полулёгком весе (до 57,2 кг) Гэри Расселл-младший проведёт следующий поединок 18 мая 2019 года.

Американец выступит в андеркарте поединка Деонтея Уайлдера и Доминика Бризила.

Соперником Расселла-младшего станет экс-чемпион мира во втором легчайшем весе Кико Мартинес (39-8-2, 28 КО), сообщает Boxingtalk. Для Расселла эта встреча станет четвёртой защитой титула, предыдущий поединок Гэри провёл в мае 2018 года, одержав победу над небитым Джозефом Диасом.

Что касается Мартинеса, то минувшую встречу он провёл в октябре 2018 года, победив единогласным решением судей Марка Видаля. Титул чемпиона мира Мартинес потерял ещё в 2014 году, уступив пояс по версии IBF Карлу Фрэмптону.