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Кроуфорд - Хан: результаты взвешивания (Видео)

Кроуфорд - Хан: результаты взвешивания (Видео)
07:52 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Теренс Кроуфорд и Амир Хан показали почти равный вес

20 апреля в Нью-Йорке, на арене "Мэдисон Сквер Гарден", пройдёт вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (34-0, 25 КО) с экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Амир Ханом (33-4, 20 КО).

В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. В канун боя Кроуфорд показал на весах 66,4 кг, в то время как вес Хана составил 66,5 кг.

Хук вернется на ринг 17 мая

Напомним, что Кроуфорд минувший поединок провёл с Хосе Бенавидесом, нокаутировав того в заключительном раунде, то была первая защита титула в полусреднем весе. Что касается британца, то он последний бой провёл с Самуэлем Варгасом, добыв не самую простую победу по очкам.

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Амир Хан, Бокс, Новости бокса, Теренс Кроуфорд, Кроуфорд - Хан, Теренс Кроуфорд - Амир Хан.
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