Хук вернется на ринг 17 мая

Новости спорта: Экс-соперник Александра Усика Марко Хук (41-5-1, 28 КО) проведет свой следующий бой 17 мая в Машантакете.

Бывший чемпион мира по версиям WBO и IBO в первом тяжелом весе немецкий боксер Марко Хук (41-5-1, 28 КО) проведет свой следующий бой 17 мая в Машантакете, США. Имя его соперника будет объявлено позже, однако точно известно, что этот бой Хука, как и предыдущий его поединок, пройдет в рамках супертяжелой весовой категории.

Напомним, что в своем последнем поединке, который состоялся в июне прошлого года, Марко Хук нокаутировал в четвертом раунде турка Якупа Салгама.

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