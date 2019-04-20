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Владимир Кличко полетал над горами

Владимир Кличко полетал над горами
09:21 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта: Знаменитый боксер Владимир Кличко опубликовал мотивационный комментарий к новому фото.

Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко на своем личном примере показал и рассказал, что нужно делать для достижения поставленных целей и новых высот.

В мотивационном комментарии к новому фото, которое Владимир опубликовал на своей странице в соцсетях, легендарный чемпион отметил, что нельзя стоять на месте, а нужно всегда, несмотря на страх и боль, идти навстречу новым вызовам.

Кличко показал, как выглядит его курс "Управление вызовами" (Видео)

«Вы отступаете, если стоите на месте, поэтому воспринимайте (различную) физическую или умственную боль как комплимент, означающую, что вы продвигаетесь вперед в своей жизни, и боль – страх – покидает ваше тело!»

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса.
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