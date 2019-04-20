Владимир Кличко полетал над горами

Новости спорта: Знаменитый боксер Владимир Кличко опубликовал мотивационный комментарий к новому фото.

Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко на своем личном примере показал и рассказал, что нужно делать для достижения поставленных целей и новых высот.

В мотивационном комментарии к новому фото, которое Владимир опубликовал на своей странице в соцсетях, легендарный чемпион отметил, что нельзя стоять на месте, а нужно всегда, несмотря на страх и боль, идти навстречу новым вызовам.

«Вы отступаете, если стоите на месте, поэтому воспринимайте (различную) физическую или умственную боль как комплимент, означающую, что вы продвигаетесь вперед в своей жизни, и боль – страх – покидает ваше тело!»