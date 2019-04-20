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Беринчик - Аракава: прогноз на титульный бой

Беринчик - Аракава: прогноз на титульный бой
11:37 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: К2ukraine

Новости спорта: 20 апреля Денис Беринчик проведет защиту титула WBO International.

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (10–0, 7 КО) вечером в субботу, 20 апреля, в киевском Дворце спорта проведет дебютную защиту титула. Соперником украинского боксера будет 37-летний японец Нихито Аракава (32–6–2, 18 КО).

Беринчик идет к вершине, к чемпионским боям. Прошлый бой в минувшем декабре с филиппинцом Росеки Кристобалем украинец завершил техническим нокаутом в 7-м раунде. Сейчас ему в соперники подобрали боксера, занимающего 7-е место в рейтинге WBO (Беринчик там 11-й), поэтому победа позволит подняться в топ-5.

Беринчик - Аракава. Видео взвешивания

"Соперник - очень выносливый воин, мне будет нелегко. Все бои, которые проиграл мой соперник, он проиграл решением судей, поэтому я считаю, что бой будет сложный, и продлиться все 12 раундов. Среди качеств азиатских боксеров отмечу настойчивость и умение идти вперед", - сообщил Беринчик на пресс-конференции перед боем, что говорит о серьезном настрое Дениса.

В чем он будет не серьезным, так это с выходом на ринг. Денис Беринчик каждый раз придумывает какой-нибудь интересный перформанс. В предыдущем поединке он создал креатив в образе Супер Марио. На этот раз Денис также обещает удивить болельщиков новым костюмом.

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"Мое поколение, перестройка, когда пошли компьютеры, всякие приставки. Это будет интернетный герой", - так описал свой ближайший выход Денис.

Нихито Аракава мало известен широкой публике. Он является левшой и на 3 см выше Беринчика (173 см против 170 см). Большинство своих боев 37-летний спортсмен провел дома, в Японии. Лишь четыре раза он выезжал за пределы Японии и трижды в этих боях проиграл. В том числе он проиграл бой за титул временного чемпиона WBC с Омаром Фигероа в июле 2013 года и за статус официального претендента на полноценный пояс с венесуэльцем Хорхе Линаресом в марте 2014 года.

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Этот бой станет хорошей проверкой для Дениса Беринчика, который давно говорит о готовности к серьезным боям. Наконец-то Денис получил хорошую оппозицию и имеет шансы показать свой уровень. Вот и посмотрим.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они отдают предпочтение Денису Беринчику. На победу украинца можно поставить с коэффициентом 1,03. А вот шансы Нихито Аракавы выглядят призрачно и оцениваются коэффициентом 13,00.

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