Кроуфорд - Хан: где и когда смотреть бой

Новости спорта: В ночь с 20 на 21 апреля в США состоится один из самых ожидаемых боев 2019 года.

20 апреля в Нью-Йорке, на арене "Мэдисон Сквер Гарден", пройдёт вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (34-0, 25 КО) с экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Амир Ханом (33-4, 20 КО).

Увидеть интригующее противостояние можно будет в прямой трансляции на телеканале "Интер". Ориентировочное начало боя – в 6:00 утра в воскресенье, 21 апреля, по киевскому времени. При этом показ шоу будет сопровождать традиционная аналитическая студия передачи "Большой бокс".

"Я думаю, что Кроуфорд победит, потому что он слишком хорош для Хана", - дал свой прогноз на бой украинский чемпион мира Василий Ломаченко.