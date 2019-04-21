Кроуфорд - Хан. Видео боя

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (34–0, 25 КО) сегодня, 20 апреля, в Madison Square Garden в Нью-Йорке защитил свои чемпионские пояса в бою против экс-чемпиона мира Амира Хана. Смотрите полное видео боя Кроуфорд - Хан.