Кроуфорд победил Хана техническим нокаутом

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (35-0, 26 КО) защитил свой пояс в бою против британца Амира Хана (33-5, 20 КО).

Хан побывал на настиле ринга уже в первом раунде, но сумел подняться из нокдауна и вернулся в бой. Правда, поединок продлился недолго. В шестом раунде Кроуфорд пробил своему сопернику ниже пояса и Хан после попытки восстановиться принял решение сняться с поединка:

The fight is stopped on a low blow from Crawford!



Crawford gets the TKO. He looked like the best in the world tonight.#CrawfordKhan pic.twitter.com/lSSnNUGr0r