"Теперь мне нужен пояс": Теофимо Лопес прокомментировал свою победу над Татли

Новости спорта: Американец одержал убедительную победу в Нью-Йорке.

Американский проспект Теофимо Лопес (13-0, 11 КО) после победы над Эдисом Татли (31-3, 10 КО) заявил, что хочет получить шанс стать чемпионом мира. Слова Лопеса приводит ESPN:

«У меня был не лучший лагерь, но я сделал то, что и должен был и вышел победителем. Я знаю, что поймаю его ударом по корпусу. Я отвлек его и нокаутировал.

Теперь я хочу бой за пояс чемпиона мира. Это мое желание. Мы обещали показать шоу и сделали это. Я готов к чемпиону IBF Ричарду Комми или же к бою за пояс WBC. Я готов к любому бою, если там будет пояс. Никто не сумел справиться с моей силой».

Напомним, Теренс Кроуфорд победил Амира Хана самым странным в карьере нокаутом.