"Ломаченко, мы идем за тобой": Беринчик - о своей победе над Аракавой

Новости спорта: Украинский боксер Денис Беринчик нацелился на бой против Василия Ломаченко.

Украинский интернациональный чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик дал понять, что намерен провести в будущем поединок со своим соотечественником, чемпионом WBO и WBA в этой же категории, Василием Ломаченко.

Боксер заявил, что он и его команда постепенно подходит к официальному претенденту на чемпионский пояс по своей версии, сообщает Tribuna.com.

"Василий Ломаченко, мы потихоньку идем за тобой. В любом случае Украина получит чемпиона", - добавил Беринчик.

Накануне украинский боксер победил Нихито Аракаву и защитил WBO International в легком весе.

В поединке, который состоялся в Киеве, небитый боксер выиграл решением судей и тем самым одержал свою 11-ю победу из 11-ти на профи-ринге.

В декабре 2018-го года Беринчик завоевал пояс WBO International, победив техническим нокаутом в 7-м раунде филиппинца Росеки Кристобаля.