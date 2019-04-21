Слова Кроуфорда после победы над Ханом

Новости спорта: Американец хотел бы, чтобы соперник продолжал поединок.

Непобежденный чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд дал комментарий после победы техническим нокаутом в 6-м раунде против Амира Хана. По словам американца, он не хотел победить таким образом.

«Я видел, как он качает головой [после удара ниже пояса] во время разговоры с тренером и я подумал: «черт возьми, он закончит бой, я знаю». Мне не нравится выигрывать бои подобным образом», — цитирует Кроуфорда Boxingscene.

«Могу сказать, что сломал его. Нокаут был лишь вопросом времени, просто я не торопился. Я разочарован таким окончанием боя, но у него отличный тренер и он опекает своего бойца».

В шестом раунде переломным моментом стал удар ниже пояса от Кроуфорда, который рефери посчитал ненамеренным. Хан получил время на то, чтобы оправиться после такого удара, но во время перерыва тренер Хана принял решение снять боксера.