Тренер Гвоздика - о бое Кроуфорд - Хан

Новости спорта: Знаменитый тренер считает, что такие бои только вредят боксу.

Знаменитый американский тренер Тедди Атлас в интервью BoxingScene назвал бой между чемпионом WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (35-0, 26 КО) и Амиром Ханом (33-5, 20 КО) бесполезным для бокса.

«Такие бои вредят боксу. Это не принесло ничего хорошего нашему виду спорта, и это явно не пошло на пользу ESPN. И уж точно не о таком PPV-дебюте на ESPN мечтало руководство компании Top Rank.

Послушайте, Хан пропустил несколько плотных ударов по корпусу, и не нужно быть Нострадамусом, чтобы заметить эффект от этих попаданий. Кроуфорд начал добираться до корпуса Амира и тот попросту струсил».

Ранне Хан объяснил, почему не захотел продолжать поединок.