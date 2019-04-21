Брук: Теперь Хан захочет встретиться со мной

Новости спорта: Келл Брук поделился впечатлениями от боя Амир Хан - Теренс Кроуфорд.

Бывший чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук поделился впечатлениями от поединка чемпиона мира по версии WBO Теренса Кроуфорда и Амира Хана, выразив мнение, что британец искал повода, чтобы отказаться от продолжения встречи.

«Думаю, что он сам отказался от продолжения боя. У него было пять минут на восстановление после удара ниже пояса. Но он выглядел так, будто искал способ остановить бой. Он проигрывал Теренсу по всем показателям. Теперь Амир захочет встретиться со мной. Ему некуда деваться», — приводит слова британца Bocingnews24.

Перед подписанием контракта на бой с Теренсом Кроуфордом Амир Хан был близок к договорённости о поединке с Келлом Бруком, но в итоге принял решение встретиться с американцем.