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Бокс. Чисора победил Гаши, Аллен нокаутировал Брауна

Бокс. Чисора победил Гаши, Аллен нокаутировал Брауна
18:22 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Дерек Чисора решением судей победил Сенада Гаши.

В ночь с 20 на 21 апреля (время киевское) в Лондоне состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча экс-претендента на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерека Чисоры с малоизвестным Сенадом Гаши. Поединок оказался крайне скучным и не радовал изобилием ярких моментов. Британец пытался работать первым номером, в то время как Гаши постоянно отступал, выполняя роль типичного спойлера. По итогам десяти раундов все судьи отдали победу Чисоре.

В Лондоне также выступил экс-чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжёлом весе Лукас Браун.

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Австралиец встретился с британцем Дэвидом Алленом и уже в третьем раунде пропустил от соперника жёсткий удар по печени. Браун не сумел от него оправиться, и рефери зафиксировал победу Аллена нокаутом.

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Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Дэвид Аллен.
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