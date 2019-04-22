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Беринчик - о возможной смене промоутера

Беринчик - о возможной смене промоутера
13:25 Сегодня Телеграф WWFC Фото: К2

Новости спорта: Украинец вскоре может боксировать за звание чемпиона мира.

Украинский легковес Денис Беринчик (11-0, 7 КО) заявил, что не уйдет из К2 Promotion, несмотря на разговоры об интересе к нему со стороны американских промоутеров:

Как ты думаешь, будет у тебя будущее в США?

Сейчас, конечно, все готовы, когда я четыре года промахал, большую работу проделал. Сейчас немного осталось к чемпионскому званию, к бою за чемпионский титул . Теперь уже все включились, хотят. Нужно было раньше включаться, но это стоит денег, больших денег.

Беринчик решением судей победил Аракаву

Но это Top Rank…

Top Rank был еще после Лондона в 2013 году, когда я не подписал контракт.

То есть, ты из К2 не уйдешь?

У меня контракт.

Напомним, ранее Беринчик защитил титул WBO International, победив Аракаву по очкам.

Украинский легковес Денис Беринчик (11-0, 7 КО) заявил, что не уйдет из К2 Promotion, несмотря на разговоры об интересе к нему со стороны американских промоутеров:

Как ты думаешь, будет у тебя будущее в США?

Сейчас, конечно, все готовы, когда я четыре года промахал, большую работу проделал. Сейчас немного осталось к чемпионскому званию, к бою за чемпионский титул . Теперь уже все включились, хотят. Нужно было раньше включаться, но это стоит денег, больших денег.

Но это Top Rank…

Top Rank был еще после Лондона в 2013 году, когда я не подписал контракт.

То есть, ты из К2 не уйдешь?

У меня контракт.

Напомним, ранее Беринчик защитил титул WBO International, победив Аракаву по очкам.

 
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Бокс, Денис Беринчик, Новости бокса.
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