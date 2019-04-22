Беринчик - о возможной смене промоутера

Украинский легковес Денис Беринчик (11-0, 7 КО) заявил, что не уйдет из К2 Promotion, несмотря на разговоры об интересе к нему со стороны американских промоутеров:
Как ты думаешь, будет у тебя будущее в США?
Сейчас, конечно, все готовы, когда я четыре года промахал, большую работу проделал. Сейчас немного осталось к чемпионскому званию, к бою за чемпионский титул . Теперь уже все включились, хотят. Нужно было раньше включаться, но это стоит денег, больших денег.
Но это Top Rank…
Top Rank был еще после Лондона в 2013 году, когда я не подписал контракт.
То есть, ты из К2 не уйдешь?
У меня контракт.
Напомним, ранее Беринчик защитил титул WBO International, победив Аракаву по очкам.
Украинский легковес Денис Беринчик (11-0, 7 КО) заявил, что не уйдет из К2 Promotion, несмотря на разговоры об интересе к нему со стороны американских промоутеров:
Как ты думаешь, будет у тебя будущее в США?
Сейчас, конечно, все готовы, когда я четыре года промахал, большую работу проделал. Сейчас немного осталось к чемпионскому званию, к бою за чемпионский титул . Теперь уже все включились, хотят. Нужно было раньше включаться, но это стоит денег, больших денег.
Но это Top Rank…
Top Rank был еще после Лондона в 2013 году, когда я не подписал контракт.
То есть, ты из К2 не уйдешь?
У меня контракт.
Напомним, ранее Беринчик защитил титул WBO International, победив Аракаву по очкам.