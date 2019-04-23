Виталий Кличко назвал оптимальный вес Усика для супертяжелого дивизиона

Новости спорта: Виталий Кличко объяснил, как Усику стать чемпионом в супертяжелом весе.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко был главной VIP-звездой на бое Дениса Беринчика, который успешно провел первую в своей карьере защиту титула WBO International, одолев по очкам японца Нихито Аракаву.

После просмотра этого поединка Кличко-старший рассказал о перспективах Усика в супертяжах.

"Такам - боксер с хорошим рекордом, но это, знаете, зайти размяться в тяжелый вес. У Саши не так много побед нокаутом, но если он будет выходить против Джошуа и других чемпионов, скорость очень важна, но необходима и сила удара.

И Александру нужно ни в коем случае не потерять скорость, но и нарастить силу удара. Потому что в супертяжах боксеры редко проходят все 12 раундов.

Оптимальный вес для Усика в супертяжах? Думаю, чтобы сохранить скорость и силу удара, 105-107 кг, не больше", - сказал Кличко.