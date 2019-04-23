"Ни соли, ни сахара": отец Теофимо Лопеса рассказал о диете и допинге

Новости спорта: Теофимо-старший рассказал, кто помогает его сыну следить за питанием.

Отец американского боксера Теофимо Лопеса, Теофимо-старший, прокомментировал ситуацию с американцем Джарреллом Миллером, которого обвинили в употреблении допинга. Напомним, Миллер должен был провести бой с Энтони Джошуа 1 июня, но ему не выдали лицензию и участие в поединке сорвалось.

"Это ужасная ситуация. Но у нас такого не будет. Моя жена - специалист по питанию и она знает, какая еда нужна нашему сыну. Понимаете, если у человека находят допинг, - значит он его принимает. Если ты ешь что-то непонятное и после этого не можешь пройти допинг-тест, то это твоя проблема.

Я тренирую Теофимо уже 16 лет и моя супруга всегда была рядом, когда он сгонял вес. Она всегда знала, что нашему сыну необходимо есть и пить. Теофимо провел в любителях 170 боев и всегда укладывался в лимит. Та еда, которую готовит моя жена, всегда натуральная на 100%. Там нет ни соли, ни сахара. У Теофимо никогда не будет проблем с допингом", - приводит слова Лопеса-старшего Thaboxingvoice.

Ранее сообщалось, что Миллер провалил третий тест на допинг. В то же время сам Джаррелл заявил, что тест сдавал добровольно, так как был уверен в своей чистоте.