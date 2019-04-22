"Это стоит денег": Беринчик отказал промоутерской компании Ломаченко

Новости спорта: Украинец не собирается сотрудничать с американской промоутерской кампанией.

Украинский боксер Денис Беринчик не собирается сотрудничать с американской промоутерской кампанией Top Rank. Об этом он заявил после боя против японца Нихито Аракавы:

«Сейчас, конечно, все готовы, когда я четыре года пропахал, большую работу проделал. Сейчас совсем немного осталось к чемпионскому званию, к бою за чемпионский титул. Теперь уже все включились, хотят. Надо было раньше включаться, но это стоит денег, больших денег. Я не собираюсь уходить из К2 Promotions. У меня контракт».

В последнем бою украинец провел первую защиту пояса чемпиона WBO International в легком весе, победив опытного японца Нихито Аракаву.