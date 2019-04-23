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"Превзойти Ломаченко": Ричард Комми назвал свою цель

"Превзойти Ломаченко": Ричард Комми назвал свою цель
06:05 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Ганский боксер Ричард Комми заявил, что вернется в ринг уже в июне.

Обладатель титула IBF в легком весе Ричард Комми рассказал о своих дальнейших планах. Ганский боксер заявил, что планирует провести еще два поединка в этом году.

"Мои промоутеры летали в Нью-Йорк несколько дней назад. Они провели там несколько встреч. Как я понял, меня ждет защита титула в июне, а под конец года - еще один очень громкий бой.

Ломаченко? Я хочу быть готовым к поединку с ним на все 100%. Моя мечта - подарить родной Гане большую победу. Легкий вес меняется, и это хорошо. Моя цель – превзойти Ломаченко. Помимо этого я присматриваюсь к бою Роберта Истера-младшего и Ранзеса Бартелеми за титул регулярного чемпиона мира по версии WBA. Если Истер победит, то наш реванш мог бы собрать большую аудиторию", - приводит слова Комми Boxing Scene.

Напомним, в феврале Комми получил травму во время поединка против Исы Чаниева. До этого Ричарда называли вероятным соперником Ломаченко.

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В свою очередь Василий 12 апреля защитил титулы в бою с Энтони Кроллой. После поединка промоутер украинца рассказал, как могут развиваться события для Василия Ломаченко в ближайшем будущем.

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