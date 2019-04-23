Стал известен гонорар Такама за бой с Усиком

Новости спорта: В случае победы над украинцем Карлос может перезагрузить свою боксерскую карьеру.

По информации Sport Arena, за бой против Александра Усика Карлос Такам получит гонорар в размере 800 тысяч долларов. К тому же победа над абсолютным чемпионом мира в крузервейте поможет 38-летнему уроженцу Камеруна вернуться в список претендентов на чемпионское звание.

Сейчас в профессиональной боксерской карьере Карлоса 4 поражения. Такам уступил техническим нокаутом британцам Энтони Джошуа и Дереку Чисоре, нокаутом Александру Поветкину и по очкам новозеландцу Джозефу Паркеру.

Усику готовиться к бою с Такамом помогает американский боксер Скотт.

Рецептом успеха для Александра поделился экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко. Он считает, что Александру необходимо сохранить скорость и нарастить силу удара, чтобы побеждать в супертяжелом весе.

Бой Усик – Такам состоится 25 мая на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле.