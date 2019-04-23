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Стал известен гонорар Такама за бой с Усиком

Стал известен гонорар Такама за бой с Усиком
09:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: В случае победы над украинцем Карлос может перезагрузить свою боксерскую карьеру.

По информации Sport Arena, за бой против Александра Усика Карлос Такам получит гонорар в размере 800 тысяч долларов. К тому же победа над абсолютным чемпионом мира в крузервейте поможет 38-летнему уроженцу Камеруна вернуться в список претендентов на чемпионское звание.

Сейчас в профессиональной боксерской карьере Карлоса 4 поражения. Такам уступил техническим нокаутом британцам Энтони Джошуа и Дереку Чисоре, нокаутом Александру Поветкину и по очкам новозеландцу Джозефу Паркеру.

Усику готовиться к бою с Такамом помогает американский боксер Скотт.

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Рецептом успеха для Александра поделился экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко. Он считает, что Александру необходимо сохранить скорость и нарастить силу удара, чтобы побеждать в супертяжелом весе.

Бой Усик – Такам состоится 25 мая на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Карлос Такам.
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