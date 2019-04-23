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Тренер Дерека Чисоры не советует ему выходить в ринг против Усика

Тренер Дерека Чисоры не советует ему выходить в ринг против Усика
18:57 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Тренер Чисоры заявил, что Усик очень хорош и Деррику не стоит с ним встречаться на ринге.

Дэйв Колдуэлл, тренер боксёра Дерека Чисоры, заявил, что его подопечному не стоит встречаться на ринге с украинцем Александром Усиком, который ранее объявил о переходе в супертяжёлый вес. В ночь с 20 на 21 апреля Чисора победил Сенада Гаши.

«Если честно, я уже слышал достаточно об Усике. Я сказал Дереку, что ему не стоит опроводить этот бой. С точки зрения стиля и техники, Усик очень и очень хорош. Александер очень мобилен, это не какой-то гигант, который стоит на месте. Такой стиль не подходит Дереку», — приводит слова тренера Express Sport.

Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском

Напомним, что Усик дебютирует в супертяжёлом весе поединком с Карлосом Такамом. Этот поединок состоится 25 мая в Оксон-Хилле (США). Ранее сообщалось, что в будущем Усик может встретиться с Чисорой.

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