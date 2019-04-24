С кем будет биться Джошуа: шесть претендентов

Новости спорта: После срыва боя с Миллером - на поединок с Энтони Джошуа претендуют 6 боксеров.

Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе британского боксера Энтони Джошуа, назвал список боксеров, один из которых заменит Джаррелла Миллера в поединке 1 июня.

В список претендентов вошли 6 боксеров: Энди Руис-младший, Луис Ортис, Майкл Хантер, Мануэль Чарр, Тревор Брайан и Агит Кабайел. Об этом сообщает Isport.ua.

Поединок, которым Энтони Джошуа собирается дебютировать в США, должен состояться 1 июня в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

Из-за положительной допинг-пробы американского претендента Джаррелла Миллера британцу пришлось искать другого соперника, имя которого Эдди Хирн обещал назвать 24 апреля.

Как сообщалось, Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (NYSAC) отказала Джарреллу Миллеру в лицензии. Положительным оказался результат допинг-пробы на наличие вещества GW1516 (эндуробол). Таким образом, Миллер, который ранее обвинял Джошуа в применении запрещенных препаратов, сам попался на допинге.