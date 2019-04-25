Промоутер Ортиса о возможном бое с Джошуа 1 июня

Новости спорта: Промоутер кубинского боксёра Луиса Ортиса сообщил, что его клиент не выйдет на ринг с британцем Энтони Джошуа 1 июня на арене «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк).

Ранее сообщалось, что Ортис может заменить Джарелла Миллера, провалившего допинг-тест.

«Ортис не выйдет на ринг 1 июня. Мы только что получили информацию от промоутера, что Эдди Хирн (промоутер Джошуа. — Прим. ред.) использовал имя Ортиса в своих играх. Всё это было лишь трюком.

Никаких контактов не было, приносим извинения всем преданным поклонникам. Луис действительно хотел побороться за титул», — говорится в «инстаграме» компании King Kong Boxing.

Ортис выиграл три последних поединка после того, как в 2018 году потерпел поражение от Деонтея Уайлдера.