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Головкин хочет провести 3-й бой с Саулем Альваресом

Головкин хочет провести 3-й бой с Саулем Альваресом
19:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Экс-чемпион мира из Казахстана Геннадий Головкин поделился мнением о возможном третьем бое против Сауля Альвареса из Мексики.

«Посмотрим, что произойдёт в ближайшее время. Лично я надеюсь на то, что бой состоится. Неважно, за титул мы будем бороться или же нет.

Бой Альвареса с Джейкобсом? Тяжело спрогнозировать результат. Этот бой будет очень важным событием, как для среднего дивизиона, так и для всего бокса в целом. У каждого есть шанс на успех, в конце концов, это же бокс», – цитирует Головкина BoxingScene.

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Напомним, бой между Саулем Альваресом и Дэниэлом Джейкобсом состоится 4 мая. Головкин 8 июня подерётся со Стивом Роллсом.

Потенциальный третий бой между Головкиным и Альваресом может состояться в сентябре 2019 года.

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Бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Новости бокса.
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