Скачать
Среда, 24.04.2019
Динамо 0:0 Шахтер: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Динамо 0:0 Шахтер: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Сегодня состоится дерби Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: анонс
Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском
Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском
УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса

Джошуа: Миллер получил по заслугам

Джошуа: Миллер получил по заслугам
19:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион мира британский боксёр Энтони Джошуа прокомментировал проваленный допинг-тест американца Джарелла Миллера.

Боксёры должны были встретиться на ринге 1 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

"Я не хотел много говорить о Миллере, потому что не считаю правильным бить лежащего. Тем не менее перед боем во время пресс-конференций он наговорил много всего. Я хотел сломать ему челюсть.

С кем будет биться Джошуа: шесть претендентов

Я считаю, что нужно подавать пример. Надеюсь, что все усвоят урок, карма существует. То, что ты делаешь, обязательно вернётся. Думаю, он сам навредил себе всеми словами, нужно относиться с уважением. Я понимаю, что мы говорим о бое, но нужно быть уважительным, он себя вёл иначе.

В спорте обманщики будут выявлены, а работящие парни, которые всегда стремятся к высшим достижениям, окажутся на вершине", — приводит слова Джошуа The Mirror.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

IBF, Бокс, WBC, IBO, WBA, Джошуа, Новости бокса, Джаррелл Миллер, Джошуа - Миллер, Энтони Джошуа - Джаррелл Миллер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
02 Мунтян дал прогноз на матч Динамо - Шахтер
03 Динамо 0:0 Шахтер: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
04 Динамо - Шахтер: прогноз на матч 24 апреля
05 Динамо - Шахтер: где и когда смотреть матч
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь