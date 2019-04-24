Джошуа: Миллер получил по заслугам

Новости спорта: Чемпион мира британский боксёр Энтони Джошуа прокомментировал проваленный допинг-тест американца Джарелла Миллера.

Боксёры должны были встретиться на ринге 1 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

"Я не хотел много говорить о Миллере, потому что не считаю правильным бить лежащего. Тем не менее перед боем во время пресс-конференций он наговорил много всего. Я хотел сломать ему челюсть.

Я считаю, что нужно подавать пример. Надеюсь, что все усвоят урок, карма существует. То, что ты делаешь, обязательно вернётся. Думаю, он сам навредил себе всеми словами, нужно относиться с уважением. Я понимаю, что мы говорим о бое, но нужно быть уважительным, он себя вёл иначе.

В спорте обманщики будут выявлены, а работящие парни, которые всегда стремятся к высшим достижениям, окажутся на вершине", — приводит слова Джошуа The Mirror.