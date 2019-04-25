Джошуа посетит бой Усик - Такам

Новости спорта: Британец может вскоре встретиться с украинцем в ринге.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) может посетить бой Александр Усик (16-0, 12 КО) – Карлос Такам (36-5-1, 28 КО).

На данный момент британец проводит тренировочный лагерь и готовится к бою 1 июня в Нью-Йорке. В день поединка Усик – Такам 25 мая у Джошуа запланировал последний день кемпа, но чемпион готов им пожертвовать, чтобы побывать в Оксон-Хилле и вживую увидеть дебют украинца в супертяжелом весе.

Отметим, что Усик обладает титулом суперчемпиона WBO и в любой момент может запросить бой против Джошуа, который будет обязан провести защиту пояса. Поединок украинца против британца может состояться уже осенью текущего года.

Напомним, Луис Ортис мог стать соперником Джошуа, но команда британца предложила слишком маленький гонорар.