Хирн назвал двух кандидатов на бой с Джоуша

Новости спорта: Руис и Хантер могут сойтись в ринге с Джошуа.

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн назвал имена основных претендентов на замену Джареллу Миллеру (23-0-1, 20 КО) в поединке против обладателя четырех поясов супертяжелого дивизиона Энтони Джошуа (22-0, 21 КО). Британского промоутера цитирует BoxingScene.

«Мне нравятся Энди Руис и Майкл Хантер. Думаю, что эти ребята могут провести хорошие бои.

Руис — парень с характером. Может, он и не выглядит таким атлетом, но это сильный ублюдок, мексиканец, у него быстрые руки. Хантер — очень техничный боксер, которого крайне сложно победить. Майкл отметился серией побед, на нём может поскользнуться любой.

Есть и другие ребята, которые хотят выйти на ринг. Но для них это лишь вопрос денег, мне кажется, на самом деле они не хотят драться. А для меня важно организовать классный бой для Джошуа. В Madison Square garden будет 20 тыс. человек, бой должен быть настоящим».

Ранее сообщалось, что кубинский супертяж Луис Ортис (31-1, 26 КО) отказался от поединка с британцем из-за небольшого гонорара.