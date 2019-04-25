Абель Санчес назвал причину расставания с Головкиным

Новости спорта: Бывший наставник Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) Абель Санчес прокомментировал свою отставку.

Головкин после 9 лет сотрудничества с Санчесом объявил о расставании с мексиканским тренером, с которым работал с 2010 года. Санчес утверждает, что разрыв успешного тандема произошел из-за финансовых разногласий.

"С сегодняшнего дня я больше не работаю с Геннадием Головкиным. После великолепной девятилетней работы, установленных рекордов, развития карьеры достойной будущего члена Зала боксерской славы и создания условий для подписания стомиллионного контракта с DAZN на шесть боев, он предложил и настаивал на принятии оскорбительной новой схемы компенсации моих тренерских услуг. Честь и достоинство не позволяют мне принять такое обращение.

К сожалению, жадность, неблагодарность и отсутствие этики, чести или честности привели к завершению этого сотрудничества", - приводит слова Санчеса AllBoxing.ru.

Первый бой после расставания с Абелем Санчесом Геннадий Головкин проведет 8 июня в Нью-Йорке против канадца Стива Ролсса (19-0, 10 КО).