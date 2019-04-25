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Кличко о матче Динамо - Шахтер: Под конец 2-го тайма сам хотел выйти на поле

Кличко о матче Динамо - Шахтер: Под конец 2-го тайма сам хотел выйти на поле
19:45 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: klitschko-brothers.com

Новости спорта: Виталий Кличко прокомментировал матч 25-го тура УПЛ Динамо - Шахтер (0:0).

Легендарный украинский боксер, "вечный" чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал матч чемпионата страны по футболу между "Динамо" и "Шахтером", на котором он побывал в качестве зрителя.

По словам Виталия, он уже много лет болеет за "Динамо". "Первый тайм был не такой интенсивный, но под конец второго я уже сам хотел на поле выбежать. Болел за Динамо… как мэр Киева может болеть за Шахтер? Если Шахтер будет играть в финале Лиги чемпионов, то это одна история. Уже много лет болею за Динамо". Когда есть напряжение – тогда интересней смотреть. В первом тайме можно было заснуть. Уверен, что все игроки Динамо были предельно мотивированы", — сказал Виталий в комментарии Football Hub.

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Виталий Кличко, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Бокс, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Новости бокса.
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