Кличко о матче Динамо - Шахтер: Под конец 2-го тайма сам хотел выйти на поле

Новости спорта: Виталий Кличко прокомментировал матч 25-го тура УПЛ Динамо - Шахтер (0:0).

Легендарный украинский боксер, "вечный" чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал матч чемпионата страны по футболу между "Динамо" и "Шахтером", на котором он побывал в качестве зрителя.

По словам Виталия, он уже много лет болеет за "Динамо". "Первый тайм был не такой интенсивный, но под конец второго я уже сам хотел на поле выбежать. Болел за Динамо… как мэр Киева может болеть за Шахтер? Если Шахтер будет играть в финале Лиги чемпионов, то это одна история. Уже много лет болею за Динамо". Когда есть напряжение – тогда интересней смотреть. В первом тайме можно было заснуть. Уверен, что все игроки Динамо были предельно мотивированы", — сказал Виталий в комментарии Football Hub.

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