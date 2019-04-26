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Роуч о бое Кроуфорд - Хан: Лучше уйти, чем проиграть нокаутом

Роуч о бое Кроуфорд - Хан: Лучше уйти, чем проиграть нокаутом
05:56 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Знаменитый тренер Фредди Роуч прокомментировал поражение британского боксёра Амира Хана от Терренса Кроуфорда.

После тяжёлого удара ниже пояса тренер Хана показал, что его подопечный не может продолжать борьбу.

«Сейчас много споров, которых быть не должно. Нужно лишь следовать правилам. Они гласят, что после удара ниже пояса боксёру даётся пять минут на восстановление. Если не можешь продолжить, то всё. Почему кто-то спрашивает тренера? Не его же ударили ниже пояса, а боксёра.

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Через пять минут наступает дисквалификация. Почему сейчас столько споров? Просто следуйте правилам. После удара Хан потом вновь надел капу, что это значит? Он мог продолжать бой, верно?

Амир не стал доводить бой до конца. Я думаю, что лучше уйти, чем проиграть нокаутом. В случае нокаута его карьера была бы окончена. Вряд ли он ещё проведёт много боёв, наверное, ещё один. Но нокаут бы лишил его этой возможности», — цитирует Роуча FightHub.

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