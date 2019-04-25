Дон Кинг хочет продвигать бой Джошуа - Брайан

Дон Кинг представляет интересы временного чемпиона мира по версии WBA Тревора Брайана.
Кинг предлагал Хирну, чтобы Брайан заменил Джарелла Миллера, провавлившего допинг-тест, и встретился с Джошуа 1 июня в Нью-Йорке. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Кинг затребовал крупную сумму для своего боксёра.
«Я слышу лишь сплошную ложь. Говорят, будто я запросил $ 15 млн для Брайана за этот бой. Я же не просил ни цента! Я даже не говорил с Эдди, хотя и оставил ему множество сообщений. У него, конечно, есть мой номер. Я готов обсуждать всё с Хирном или Джошуа, Брайан готов выйти на ринг.
У меня были отличные взаимоотношения с отцом Эдди. Буду рад продвигать этот великолепный бой Джошуа и Брайана», — приводит слова Кинга RingNews24.