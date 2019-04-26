Сборная Украины по боксу начинает подготовку к Европейским играм-2019

Новости спорта: Тренер мужской национальной сборной Украины по боксу Роман Семенишин сообщил о ближайших планах команды.

Роман Семенишин после удачного выступления сборной на турнире в Белграде (Сербия), в частности, отметил, что теперь команда начнет готовиться к Европейским играм.

“Самая главная задача – плодотворная подготовка к Европейским играм. Основной план сверстан – с 4-го числа сбор в Тысовце по общей специальной физической подготовке, а заключительный сбор как раз перед самыми Играми пройдет в Конча-Заспе. Первые номера готовятся непосредственно к Европейским играм, а вторые номера им в этом помогают и сами благодаря этому улучшают свое мастерство, чтобы в дальнейшем создать конкуренцию и заменить нынешних первых номеров”, - цитирует Семенишина пресс-служба Федерации бокса Украины.

Европейские игры-2019 пройдут 21 - 30 июня в Минске (Беларусь). Торжественная церемония открытия мультиспортивного форума состоится 21 июня на стадионе “Динамо”. Соревнования в девяти видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм-2020 в Токио (Япония).

На днях сборная Украины по боксу приняла участие в 57-м международном турнире класса “А” Belgrade winner 2019 среди мужчин и женщин, который проходил в Белграде (Сербия). Сборная Украины по итогам соревнований заняла первое общекомандное место на турнире Belgrade winner 2019. В активе сборной Украины 6 золотых, 1 серебряная и 6 бронзовых наград.