Шеннон Бриггс поддержал Джаррелла Миллера

Новости спорта: Шеннон Бриггс уверен, что Джаррелл Миллер продолжит карьеру боксера.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс высказался в поддержку своего соотечественника Джаррелла Миллера, в допинг-пробе которого обнаружили запрещенное вещество. По этой причине сорвался его бой с Джошуа.

Бриггс уверен, что Миллер продолжит карьеру боксера.

"Миллер вернется. К сожалению, такое случается. Ему сейчас нужно очиститься и вернуться так, как сделал я. Let`s go champ! Ему нельзя останавливаться.

Мы звонили друг другу, но поговорить не получилось. Я люблю Джеррелла, я люблю Джошуа. К сожалению, бой не состоится. Я уверен, Джаррелл очистится, вернется и продолжит свою карьеру", - цитирует Бриггса IFL TV.