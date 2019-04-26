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Майки Гарсия назвал свою главную цель в боксе

Майки Гарсия назвал свою главную цель в боксе
07:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Возможный соперник Василия Ломаченко Майки Гарсия обозначил свои цели в мировом боксе.

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсия рассказал, что заставило его отказаться от титула чемпиона по версии WBC в лёгком весе. По его словам, им движет новая цель — завоевание пояса в ещё одной весовой категории.

«Из-за потенциального боя с Василием Ломаченко мне сложно сказать, что я окончательно попрощался с лёгкой весовой категорией. Но на данный момент я покинул этот дивизион. Следующий бой проведу не в лёгком дивизионе, именно потому я оставил титул по версии WBC вакантным.

Пока я хочу посмотреть, какие у меня есть варианты в первом полусреднем и в полусреднем весах. Нужно их изучить, но уже сейчас знаю, что хочу ещё один титульный поединок в полусреднем дивизионе. Пока мне нужно оценить эти категории, но я не нуждаюсь в 10-раундовых поединках с джорнименами, чтобы держать себя в форме. Я хочу стать чемпионом мира в пяти весовых категориях", — приводит слова Гарсии BoxingScene.

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Напомним, Майки не хочет возвращаться в вес Василия Ломаченко.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Майки Гарсия.
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