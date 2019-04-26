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Тренер Майки Гарсии готов работать с Головкиным

Тренер Майки Гарсии готов работать с Головкиным
09:51 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Но специалисту нужно знать, хочет ли казахстанец учиться или стремиться лишь заработать.

Известный американский тренер Роберт Гарсия заявил, что готов поработать с Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО) после того, как казахстанец расстался с Абелем Санчесом. Слова Гарсии приводит Boxing News 24:

«Если Головкин думает, что уже достаточно хорош, что он уже сам знает, как тренироваться, как бежать, что может делать все самостоятельно, что ему просто нужен человек, который будет держать лапы, то это одно дело.

Возможно, есть тренер, который может научить его большему, но, возможно, он и сам не хочет больше учиться. Вполне вероятно, что он просто хочет еще подзаработать для своих близких.

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Если он хочет побить Альвареса в третьем поединке, то ему нужен хороший тренер. Я был бы рад работать с Головкиным, но у него есть выбор среди отличных тренеров».

Свой следующий бой Головкин проведет 8 июня против малоизвестного канадца Стива Роллса (19-0, 10 КО).

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Бокс, Геннадий Головкин, Роберт Гарсия, Новости бокса.
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