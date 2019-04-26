Теофимо Лопес назвал главное условия для боя с Ломаченко

Новости спорта: Американский любитель сальто сообщил, при каких условиях выйдет в ринг против украинского Хайтека.

Американский проспект легкого веса Теофимо Лопес (12-0, 11 КО) в интервью Fight Hub TV вызвал на поединок чемпиона WBA и WBO Василия Ломаченко (13-1, 10 КО). Напомним, Лопес на 10 лет младше Васи, а во время одной из словесных перепалок к ресторане отец непобедимого американца пригрозил украинцу, что его сын "убьет" Хайтека в ринге.

"Я хочу боксировать с Ломаченко прямо сейчас, но они будут оттягивать бой, – заявил 21-летний Теофимо Лопес. – Они хотят устроить наш поединок в следующем году. Вот если бы мы могли организовать его в декабре, тогда бы я еще остался в легком весе. Я надеюсь на это, но единственная вещь, которую я не могу вам обещать – это то, как поведет себя мое тело".

Интересно, что между Лопесом и Ломаченко – много общего. Оба любят нокаутировать соперников ударами по почкам. Вася таким образом победил Хорхе Линареса, а Теофимо Лопес при помощи этого приема разделался на днях с 31-летним финном Эдисом Татли.

Кроме того, как Лопес, так и Ломаченко любят эффектно отмечать своим победы, исполняя сальто. Правда, американец делает это все же чаще, чем украинец.