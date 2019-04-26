Потенциальный соперник Ломаченко Комми рассказал о своих планах

Новости спорта: Чемпион мира в легком весе Ричард Комми может вернуться на ринг в июне.

Чемпион IBF в легком весе Ричард Комми проведет свой следующий бой в июне. Как рассказал в интервью Bad Left Hook его менеджер Майкл Аму-Бедьяко, предположительной датой является 28 июня и это будет добровольная защита.

"Мы сосредоточимся на добровольной защите, но мы пока не знаем, кто будет соперником. Мы поговорим с Лу Дибеллой и Top Rank на этой неделе, посмотрим, кто есть в рейтинге, надеясь получить соперника из топ 7-10 рейтинга.

Сейчас хотим проверить, насколько после травмы поведет себя рука, будет ли нормально функционировать в бою. Для этого нужен переходной поединок.

Ричард выступил на шоу Top Rank в феврале, дальше один вариант провести поединок с Ломаченко. Мы все были счастливы на данный момент, но травма внесла коррективы.

У Ломаченко есть титулы, есть возможность встретиться с Вердехо или Белтраном. Это то, что нам интересно. Посмотрим, чего хочет Ричард. У нас будет еще один раунд переговоров.

Теофимо Лопес? Он громко требует титульного боя. Но заслуживает ли он его? Я не уверен. В последнем поединке Теофимо Лопес встречался с Эдисом Татли, которому мы предлагали бой с Ричардом три года назад, но он отказался. В этом бою Теофимо не показал ничего особенного. Он выиграл, как и ожидалось, но бой был неинтересным, соперник не создавал никаких проблем", - заявил менеджер.

Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес хотел бы перехватить соперника у Ломаченко