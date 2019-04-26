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"Готов к войне": слова Мимуна перед боем с Постолом

"Готов к войне": слова Мимуна перед боем с Постолом
12:31 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Соперник Виктора Постола уверен, что сможет справиться с украинцем.

Французский боксер Мохамед Мимун на пресс-конференции накануне своего боя с украинцем Виктором Постолом заявил, что изучил нашего боксера и не увидел в нем ничего, с чем бы не справился.

"Я очень рад биться в Лас-Вегасе, и я хочу сказать американским фанатам, что гарантирую отличный бой в субботу вечером. Я иду, чтобы победить.

У меня был очень хороший лагерь. Я готов к войне в субботу вечером. Я упорно трудился, чтобы быть в лучшей форме в своей карьере.

Постол - Мимун: слова украинца перед боем

Каждый боксер индивидуален, поэтому мы посмотрим, станет ли Постол моим самым сильным противником. Я уважаю его и знаю, что он хороший боксер, но у него нет ничего, с чем я не справлюсь.

Я внимательно изучил Постола и готов к бою. У меня есть стратегия и план на бой, которые приведут меня к победе. Я на 100 процентов сконцентрирован на своей победе", - заявил Мимун.

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Бокс, Новости бокса, Виктор Постол, Мохамед Мимун.
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