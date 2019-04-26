Миллер может избежать дисквалификации

Новости спорта: Американский боксер Джаррелл Миллер может избежать наказания за проваленный допинг-тест перед боем с Джошуа.

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер, недавно проваливший подряд три допинг-теста, может в итоге не получить за это никакого наказания.

Как рассказал в интервью британским журналистам промоутер Эдди Хирн, проблема заключается в том, что на момент провала допинг-тестов у Миллера не было действующей лицензии профессионального боксера — он только подал заявление на ее получение в Спортивную комиссию Нью-Йорка. Комиссия, естественно, отказала ему в выдаче лицензии, но не имеет права выносить еще какие-либо решения в отношении Миллера, включая решение о дисквалификации на тот или иной срок, поскольку без лицензии он формально не является профессиональным спортсменом и не попадает под юрисдикцию спортивных комиссий.

Представитель комиссии подтвердил эту информацию в интервью журналисту The Ring Майку Коппинджеру: «В данный момент мы не можем принять никаких дисциплинарных мер [в отношении Миллера], поскольку он не имеет действующей лицензии Спортивной комиссии штата Нью-Йорк», — сказал он.

Таким образом Миллер имеет право в любой момент обратиться за лицензией в любом штате США. Хирн предполагает, что в течение какого-то времени ни одна спортивная комиссия не захочет ввязываться в скандал, выдавая Миллеру лицензию, однако ни о каком определенном «сроке дисквалификации» сейчас говорить нельзя, поскольку формально Миллер не дисквалифицирован и выдача ему лицензии зависит исключительно от желания комиссии, в которую он подаст заявку.