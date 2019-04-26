Постол - Мимун: превью боя

Новости спорта: В ближайшее воскресенье украинец Виктор Постол попробует сделать шаг к возвращению чемпионского пояса.

Виктор Постол по прозвищу "Айсмен" — бывший чемпион мира WBC. Завоевал этот титул украинец очень красочно, отправив в нокаут фаворита аргентинца Лукаса Маттиссе. Титулом он владел недолго и уже в следующем бою отдал его, проиграв Теренсу Кроуфорду. Виктор тогда не составил конкуренцию Теренсу, но продержался всю дистанцию, что не удается другим соперникам Кроуфорда в последние три года.

В 2018 году Виктор провел неплохой поединок против Джоша Тейлора, в котором уступил решением судей. В предыдущем поединке Постол в Глазго по очкам победил турка Сиара Озгула, благодаря чему и занимает третье место в рейтинге WBC.

У Постола 30 побед, из которых 12 – досрочные. Два поражения были после 12 раундов, так что удар наш боксер держать умеет.

31-летний француз Мохаммед Мимун по прозвищу "Проблема" долгое время выступал в полусреднем весе, но решил сменить дивизион, вынуждая себя гонять лишние килограммы.

Благодаря трем крайним победам Мохамед взлетел в рейтинг-листах первого среднего дивизиона. Он одолел Сэма Эггингтона, Эмилиано Родригеса и Франка Петиджана и завоевала два второстепенных титула - IBO и пояс чемпиона Европы.

Французский боксер имеет 21 победу и 2 поражения. Самое любопытное, что Мохаммед выигрывал досрочно лишь дважды за карьеру, так что об ударной мощи и речи быть не может.

Большинство своих боев Мимун провел во Франции, изредка выезжая в пределах Европы. Бой с Постолом – первый для него в США. Если Мимун хорошо покажет себя в Лас-Вегасе, то может рассчитывать на денежный поединок во второй половине года.

Оба боксера для своего дивизиона имеют внушительные габариты. Несмотря на то, что Мимун — бывший полусредневес, украинец все равно превосходит его в антропометрии. Украинец один из самых высоких парней в своей категории — 180 см (Мохаммед ниже на 2 см). При этом размах рук украинца — 187 см (у Мимуна 180 см), что позволяет комфортно чувствовать себя на дальней дистанции и боксировать преимущественно прямыми ударами.

Француз достаточно ловкий и боксирует в правосторонней стойке, что создает некоторую интригу против левши Постола.

На стороне Мимуна голод до больших побед и желание показать себя американским фанатам, Постол же более опытен, да и в техническом плане Виктор оснащен лучше и бьет жестче. К тому же Виктору уже 35 лет и наверняка нынешний шанс приблизиться к титулу - последний в карьере.

Если говорить о ходе поединка, то нас, скорее всего, ждет тактический бой, где важно будет, кто сможет лучше использовать преимущества своей стойки и захватит инициативу в первых раундах.

Виктор скорее будет держать максимально дальнюю дистанцию, француз обычно не лезет в размен ударами, поэтому будет надеяться, что украинец во второй половине боя может подсесть функционально. Впрочем, Виктор Постол уже провел достаточно длинных боев, так что с выносливостью у него должен быть полный порядок. К тому же готовиться к бою он под руководством Фредди Роуча, чего не было при подготовке к предыдущим боям.

На бумаге, если Виктор Постол хорошо подготовится, у него больше шансов выиграть. Надеемся, в воскресенье утром по киевскому времени нас ждет приятная новость из Лас-Вегаса.