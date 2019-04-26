Климас: Бой с Ломаченко для Гарсии больший риск, чем поединок со Спенсом

Новости спорта: Эгис Климас прокомментировал потенциальный бой Ломаченко - Майки Гарсия.

Менеджер чемпиона мира в легком весе по версиям WBО и WBA Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что встречаться с украинцем для Майки Гарсии очень рискованно.

Климас считает, что бой со Спенсом, ради которого Гарсия поднялся на две категории, был для него менее опасным, чем поединок с Ломаченко.

"Майки уже показал, на что способен в 126 фунтах, 130, 135, 140, 147... Но он также понимает и видит, что победить Ломаченко нелегко, и это для него гораздо больший риск, чем боксировать со Спенсом", - цитирует Климаса BoxingScene.