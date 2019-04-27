Скачать
Суббота, 27.04.2019
Барселона - Челси: обзор полуфинала юношеской Лиги УЕФА (Видео)
Барселона - Челси: обзор полуфинала юношеской Лиги УЕФА (Видео)
Постол - Мимун: превью боя
Постол - Мимун: превью боя
УЕФА оштрафовал Динамо на €60 тысяч
УЕФА оштрафовал Динамо на €60 тысяч
Футбол. Где и когда смотреть матчи 26 тура чемпионата Украины по футболу
Футбол. Где и когда смотреть матчи 26 тура чемпионата Украины по футболу

Бриггс заявил, что ему предложили бой с Владимиром Кличко

Бриггс заявил, что ему предложили бой с Владимиром Кличко
05:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Шеннон Бригс сообщил, что ему предложили провести бой с украинцем Владимиром Кличко.

В настоящее время Кличко раздумывает о возможном возвращении на ринг.

"В три часа ночи раздался звонок. Меня спросили, не хочу ли я подраться с Владимиром. Я сказал, что готов к этому. Посмотрим, как всё получится, но я был бы рад, если бы бой состоялся.

Я говорю серьёзно, мне действительно предложили этот бой. Если чемпион вернётся, наступит настоящее землетрясение, будут гром и молния", — сказал Бриггс в эфире IFL TV.

Шеннон Бриггс поддержал Джаррелла Миллера

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко ведёт переговоры с DAZN. Стриминговая платформа предлагала украинскому боксёру около $ 80 млн за три боя. Ответа Владимир пока не дал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса, Шеннон Бригс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА оштрафовал Динамо на €60 тысяч
02 УЕФА наказал Неймара
03 Климас: Бой с Ломаченко для Гарсии больший риск, чем поединок со Спенсом
04 Бутко о матче Динамо - Шахтер: Пенальти должен был бить Коваленко, а не Мораес
05 Барселона - Челси: обзор полуфинала юношеской Лиги УЕФА (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь