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Ломаченко рассмотрит вариант боя с Кэмпбеллом в Великобритании

Ломаченко рассмотрит вариант боя с Кэмпбеллом в Великобритании
05:53 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Эгис Климас прокомментировал грядущий бой Василия Ломаченко.

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василия Ломаченко, прокомментировал возможное проведение боя с олимпийским чемпионом Люком Кэмпбеллом. Этот вариант возник после того, как Майки Гарсия отказался от титула чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе.

«По крайней мере мы рассмотрим этот вариант. Это отличная возможность, в Великобритании такой бой пользовался бы успехом. Там хорошо знают Кэмпбелла. Когда мы поехали в Британию смотреть бой Усика, было заметно, что там болельщики сходят с ума по Ломаченко! Они любят его.

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Что касается Гарсии, то он уже показал, на что способен. Но он также понимает, что бой с Ломаченко для него опасен», — цитирует Климаса Los Angeles Times.

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