Уайлдер жестко высказался о Миллере

Новости спорта: Деонтей Уайлдер призвал пожизненно дисквалифицировать Джарелла Миллера.

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер призвал пожизненно дисквалифицировать Джарелла Миллера, который провалил допинг-тест перед поединком с британцем Энтони Джошуа. Из-за проваленного допинг-теста Миллер не смог получить лицензию на бой с Джошуа, который должен был состояться 1 июня в Нью-Йорке.

«Из-за спортсменов, принимающих допинг, я потерял много денег. Они заставили меня пересмотреть отношение к боксу. Я не терплю обман, мы занимаемся слишком серьёзным видом спорта.

Я неоднократно говорил, что на ринге мы рискуем жизнью. Я совсем не уважаю людей, которые используют допинг ради преимущества. То, что сделал Миллер, нельзя простить. Он сознательно принимал запрещённые препараты. У Джарелла был шанс всей жизни, как он в итоге поступил? Меня тронула эта история. Миллер не думал о своей семье, когда принимал препараты? Хуже ещё и то, что Миллер обвинял Джошуа в допинге, хотя сам принимал его!

Миллер должен стать примером для всех. Я говорю про пожизненную дисквалификцию», — цитирует Уайлдера BoxingScene.