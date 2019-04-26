Скачать
Пятница, 26.04.2019
Химик стал трехкратным чемпионом Украины по баскетболу
Химик стал трехкратным чемпионом Украины по баскетболу
Постол - Мимун: превью боя
Постол - Мимун: превью боя
Названа символическая сборная АПЛ сезона 2018/19
Названа символическая сборная АПЛ сезона 2018/19
Гран-при Баку. Первая практика не состоялась из-за канализационного люка (Видео)
Канализационный люк раздробил днище болида Формулы-1 (Видео)

Уайлдер жестко высказался о Миллере

Уайлдер жестко высказался о Миллере
18:00 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Деонтей Уайлдер призвал пожизненно дисквалифицировать Джарелла Миллера.

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер призвал пожизненно дисквалифицировать Джарелла Миллера, который провалил допинг-тест перед поединком с британцем Энтони Джошуа. Из-за проваленного допинг-теста Миллер не смог получить лицензию на бой с Джошуа, который должен был состояться 1 июня в Нью-Йорке.

«Из-за спортсменов, принимающих допинг, я потерял много денег. Они заставили меня пересмотреть отношение к боксу. Я не терплю обман, мы занимаемся слишком серьёзным видом спорта.

Экс-соперник Ломаченко проведет бой в андеркарте поединка Уайлдер - Бризил

Я неоднократно говорил, что на ринге мы рискуем жизнью. Я совсем не уважаю людей, которые используют допинг ради преимущества. То, что сделал Миллер, нельзя простить. Он сознательно принимал запрещённые препараты. У Джарелла был шанс всей жизни, как он в итоге поступил? Меня тронула эта история. Миллер не думал о своей семье, когда принимал препараты? Хуже ещё и то, что Миллер обвинял Джошуа в допинге, хотя сам принимал его!

Миллер должен стать примером для всех. Я говорю про пожизненную дисквалификцию», — цитирует Уайлдера BoxingScene.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

IBF, Бокс, WBC, IBO, WBA, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Джаррелл Миллер, Джошуа - Миллер, Энтони Джошуа - Джаррелл Миллер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Австралии забили лучший пенальти в истории футбола (Видео)
02 Теофимо Лопес назвал главное условия для боя с Ломаченко
03 Шахтер примет Динамо 22 мая
04 Кличко о матче Динамо - Шахтер: Под конец 2-го тайма сам хотел выйти на поле
05 Челси выступил с заявлением по поводу отсутствия Азара в команде года АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь