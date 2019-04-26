Майдана передумал возвращаться на ринг

Новости спорта: Экс-чемпион мира по боксу Маркос Майдана принял решение не возобновлять карьеру.

Аргентинец заявил о намерении вернуться в спорт в феврале 2019 года и вскоре возобновил тренировки. Спортсмену удалось сбросить вес, сообщает Boxingnews24. Ожидалось, что он вернётся в полусредней весовой категории и встретится с канадцем Филом ло Греко. Сообщалось, что промоутеры предлагали ему привлекательный контракт на три боя.

Но Маркос решил отказаться от всего этого. По сведениям источников, у Майданы просто пропал интерес к спорту и к проведению поединков. Ранее аргентинец не раз заявлял, что два поединка с Флойдом Мейвезером помогли ему заработать необходимые средства и способствовали раннему завершению карьеры.

Маркос покинул профессиональный спорт в 2014 году, на тот момент ему был 31 год.