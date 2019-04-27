Роуч отреагировал на прекращение сотрудничества Головкина и Санчеса

Новости спорта: Ранее Геннадий Головкин прекратил свое сотрудничество с Абелем Санчесом.

25 апреля стало известно, что бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин прекратил многолетнее сотрудничество с тренером Абелем Санчесом. Один из самых известных тренеров современности Фредди Роуч прокомментировал данную информацию, отметив, что новость его удивила.

"Абель и Геннадий работали вместе очень долго и достигли большого успеха. Я немного шокирован такой новостью. Но такое случается. Нужно понимать одну вещь: если хочешь работать тренером, будь готов к тому, что тебя уволят. Когда что-то идёт не так, тебя увольняют.

Со мной это происходило много раз. Бойцы приходят и уходят. Но мне всегда было плевать на увольнения. Это просто часть игры", — приводит слова Роуча BoxingScene.