Расселл: Джервонта Дэвис дрался ни с кем

Новости спорта: Гэри Расселл-младший может подняться в весе.

Чемпион мира по версии WBC в полулёгком весе (до 57,2 кг) Гэри Расселл-младший признался, что он не исключает перехода во второй полулёгкий вес (до 59 кг) ради встречи с чемпионом по версии WBA Super Джервонтой Дэвисом.

"Велика вероятность, что они не захотят боя со мной, но вероятность этого поединка есть. Вопрос в том, будет ли готов Флойд Мейвезер поставить Джервонту на один ринг со мной. Эта встреча будет для меня лёгкой прогулкой. Он дрался ни с кем. С кем боксировал Дэвис?

Он дрался с большим количеством неизвестных боксёров. Он не делил ринг с теми, кто оказывал ему реальное сопротивление. У Джервонты нет боксёрского интеллекта. Дэвис проиграет мне в течение трёх-четырёх раундов", — приводит слова Расселла-младшего BoxingScene.