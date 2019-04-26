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Расселл: Джервонта Дэвис дрался ни с кем

Расселл: Джервонта Дэвис дрался ни с кем
18:31 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Гэри Расселл-младший может подняться в весе.

Чемпион мира по версии WBC в полулёгком весе (до 57,2 кг) Гэри Расселл-младший признался, что он не исключает перехода во второй полулёгкий вес (до 59 кг) ради встречи с чемпионом по версии WBA Super Джервонтой Дэвисом.

"Велика вероятность, что они не захотят боя со мной, но вероятность этого поединка есть. Вопрос в том, будет ли готов Флойд Мейвезер поставить Джервонту на один ринг со мной. Эта встреча будет для меня лёгкой прогулкой. Он дрался ни с кем. С кем боксировал Дэвис?

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Он дрался с большим количеством неизвестных боксёров. Он не делил ринг с теми, кто оказывал ему реальное сопротивление. У Джервонты нет боксёрского интеллекта. Дэвис проиграет мне в течение трёх-четырёх раундов", — приводит слова Расселла-младшего BoxingScene.

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Бокс, Новости бокса, Гэри Расселл-младший.
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