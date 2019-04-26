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Оскар де ла Хойя: Головкин превращается в бизнесмена

Оскар де ла Хойя: Головкин превращается в бизнесмена
22:15 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта: Геннадий Головкин расстался с тренером Абелем Санчесом.

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя прокомментировал новость о прекращении сотрудничества экс-чемпиона мира Геннадия Головкина с тренером Абелем Санчесом.

"Геннадий Головкин превращается в бизнесмена. До этого мы слышали лишь о том, как он тяжело тренируется, о том, что он думает лишь о боях и что он предан делу. Теперь же он беспокоится о том, сколько долларов ему придется заплатить тренеру.

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На самом деле ему нужно было думать об увольнении тренера на основании результата последнего боя. Он неважно выглядел в минувшем поединке и ему следовало уволить Санчеса, базируясь на этом", - приводит слова де ла Хойи BoxingScene.

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Бокс, Геннадий Головкин, Оскар Де Ла Хойя, Новости бокса, Абель Санчес.
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