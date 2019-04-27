Постол - Мимун: результаты взвешивания перед боем

Новости спорта: Боксеры сойдутся на ринге уже сегодня вечером.

Бывший чемпион мира Виктор Постол (30-2, 12 КО) перевесил своего будущего соперника Мохамеда Мимуна (21-2, 2 КО) перед возвращением в ринг. Этот поединок пройдет за возможность драться за статус обязательного претендента на пояс WBC в суперлегком весе.

Суперлегкий вес – до 63,5 кг (140 фунтов)

Виктор Постол – 63,05 кг (139 ½ фунтов)

Мохамед Мимун – 62,6 кг (138 ½ фунтов)

В главном бое вечера бокса в Лас-Вегасе между собой встретятся легковесы Роберт Истер (21-1, 14 КО) – Рансес Бартелеми (27-1, 14 КО) за пояса IBO и WBA Regular.

Легкий вес – до 61,235 кг (135 фунтов)

Роберт Истер – 60,33 кг (133 ¾ фунтов)

Рансес Бартелеми – 61,235 кг (135 фунтов)