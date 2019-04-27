Скачать
Суббота, 27.04.2019
Ярмоленко приступил к тренировкам с мячом
Ярмоленко приступил к тренировкам с мячом
Постол - Мимун: превью боя
Постол - Мимун: превью боя
УЕФА оштрафовал Динамо на €60 тысяч
УЕФА оштрафовал Динамо на €60 тысяч
Футбол. Где и когда смотреть матчи 26 тура чемпионата Украины по футболу
Футбол. Где и когда смотреть матчи 26 тура чемпионата Украины по футболу

Постол - Мимун: результаты взвешивания перед боем

Постол - Мимун: результаты взвешивания перед боем
11:19 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Боксеры сойдутся на ринге уже сегодня вечером.

Бывший чемпион мира Виктор Постол (30-2, 12 КО) перевесил своего будущего соперника Мохамеда Мимуна (21-2, 2 КО) перед возвращением в ринг. Этот поединок пройдет за возможность драться за статус обязательного претендента на пояс WBC в суперлегком весе.

Суперлегкий вес – до 63,5 кг (140 фунтов)

Виктор Постол – 63,05 кг (139 ½ фунтов)

Мохамед Мимун – 62,6 кг (138 ½ фунтов)

В главном бое вечера бокса в Лас-Вегасе между собой встретятся легковесы Роберт Истер (21-1, 14 КО) – Рансес Бартелеми (27-1, 14 КО) за пояса IBO и WBA Regular.

Постол - Мимун: превью боя

Легкий вес – до 61,235 кг (135 фунтов)

Роберт Истер – 60,33 кг (133 ¾ фунтов)

Рансес Бартелеми – 61,235 кг (135 фунтов)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Виктор Постол, Мохамед Мимун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА оштрафовал Динамо на €60 тысяч
02 Бутко о матче Динамо - Шахтер: Пенальти должен был бить Коваленко, а не Мораес
03 Климас: Бой с Ломаченко для Гарсии больший риск, чем поединок со Спенсом
04 СМИ: Руис заменит Миллера в бою с Джошуа
05 УЕФА наказал Неймара
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь